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批少數國家打著民主旗號挑動分裂對抗　習近平強調不走國強霸權歪路

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  • 2023年03月16日
批少數國家打著民主旗號挑動分裂對抗　習近平強調不走國強霸權歪路
【有線新聞】中共總書記習近平表示，現代化不是少數國家的專利品打著民主旗號，挑動分裂對抗是不得人心，強調中國式現代化，不走殖民掠奪的老路和國強必霸的歪路。
習近平星期三在北京出席中國共產黨，與世界政黨高層對話會。他談到當今世界危機疊加，經濟復蘇艱難，發展鴻溝不斷拉大，生態環境持續惡化，冷戰思維陰魂不散，人類社會現代化進程又一次來到歷史十字路口。
他認為各國應秉持獨立自主原則，探索現代化道路多樣性，堅決反對一切形式的霸權主義及強權政治，「吹滅別人的燈並不會讓自己更加光明，阻擋別人的路也不會讓自己行得更遠。現代化不是少數國家的專利品，也不是非此即彼的單選題，不能搞簡單的千篇一律、『複製黏貼』，一個國家走向現代化，既要遵循現代化一般規律，更要立足本國國情，具有本國特色。」
習近平指中國式現代化既是基於自身國情，又借鑒了各國經驗，是中國謀求人類進步，世界大同的必由之路，「中國共產黨將致力於維護國際公平正義，促進世界和平穩定，中國式現代化不走殖民擄掠的老路，不走國強必霸的歪路，走的是和平發展的人間正道。」
他強調世界不需要新冷戰，打著民主旗號挑動分裂對抗，本身就是對民主精神的踐踏，而且不得人心、貽害無窮，重申無論中國發展到甚麼程度，永遠不稱霸、不搞擴張。
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