百度AI對話程式「文心一言」面世 網民質疑無法媲美ChatGPT

【有線新聞】百度正式推出自主研發的人工智能產品「文心一言」，網民質疑與ChatGPT比較，似乎仍有一段差距。

百度董事長李彥宏：「請用四川話將以上內容講出來。」

百度在發布會上，正式推出自主研發，被視為中國版ChatGPT的AI生成式對話產品「文心一言」。它能說一口流利的方言，百度表示它的中文能力，較其他同類產品好，但其他語言能力又如何呢？

百度董事長李彥宏：「大家看到文心一言中文的理解能力，對中國文化的熟悉程度，其實相當相當的高。只不過確實要承認，它對英文的處理和理解能力，現在還沒有中文這麼好。部分原因是因為我們在訓練的數據裏頭，給它注入的英文的數據，還沒有那麼多。」

其他功能方面，它具備將指令生成圖片，甚至可以根據文字生成視頻，不過今次即場示範的視頻，是提前錄好的。李彥宏承認產品並不完美，主要是為求盡快順應市場需求。他表示：「Google、Facebook、Meta和亞馬遜，其實都沒有真正發布同類型、同級別的產品，所以百度是第一個，從我自己在內測的過程當中，體驗文心一言的能力來說，確實也不能說是完美。我們的客戶、合作夥伴在等著用這樣的技術，大家都在催，我們需要盡早把它發表出來。」

不過外界似乎對新產品反應一般，百度股價一度跌近10%。有網民直指，百度花了這麼多人力物力研發人工智能，但未見有突破性成果。更有人拿來與ChatGPT比較，指「文心一言」只能稱得上是知識問答庫，沒有任何可比性。李彥宏在會上表示，產品並非中美對抗的工具，日後會不斷優化，盡早面向公眾開放。