發改委等倡補齊城鄉醫療衛生等弱項　專家籲提升重大疫情救治能力鞏成果

【有線新聞】內地疫情基本結束，不過為防範再出現大爆發，尤其在城鄉地區，國家發改委等8個部門早前聯合印發通知文件，建議就加快補齊城鄉醫療衛生和環境保護工作短板展開全面部署，藉此鞏固疫情防控成果。

國家發改委、國家衛健委和住建部等8個部門聯合印發通知文件，提出五方面共15項措施，就推動城鄉醫療衛生和環境保護工作等展開全面工作部署。文件指，內地當前防疫形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段；但全球疫情仍在流行，病毒不斷變異，防控過程中也暴露了城鄉醫療衛生和環境保護工作還存在一些短板弱項，要求加強疫情監測和常態化預警處置能力，全面改善城鄉環境衛生，加快完善環境基礎設施等。

有專家就建議要從兩方面入手，提升重大疫情救治能力，以鞏固疫情防控成果。國家衛健委規劃發展與信息化司副司長吳翔天說：「一方面發揮國家重大傳染病防治基地的輻射帶動作用，完善地市級傳染病救治網絡。另一個方面是，加強應急藥物資的儲備管理，建立儲備的長效機制，同時推進建立遍及城鄉的現代醫藥流通的網絡，完善人員、物資統籌調配機制，保障醫療服務的平穩有序。」

當局又指會繼續協調有關部門，加大中央投資力度，安排更多資金支持醫療衛生機構基礎設施建設，引導地方加大投入，強化以公立醫療機構為主體的三級醫療衛生服務網絡。