內地女演員入住北京五星級酒店　被困房間洗手間逾三小時

【有線新聞】內地一名女演員近日在網上控訴北京一間五星級酒店，因為房內洗手間門鎖壞掉而被困超過三小時，嚴重危害其人身安全；她批評酒店未有道歉，提出的賠償方案更令她感到被羞辱。

「你能想像到我被關在不足2平米的密閉空間內，三個多小時中，經歷了甚麼嗎？」這位內地演員林琳奇，周一實名舉報北京一間五星級酒店，指酒店嚴重危害客人的人身安全。

事源去年12月29日下午，她入住酒店房間時去洗手間，結果因為門鎖壞掉，而被困超過3小時。林琳奇說：「這個門無論如何都打不開了，而我的手機在客廳，衛生間內唯一能與外界取得聯繫的壁掛電話，它居然是壞的，而衛生間內沒有任何應急報警裝置。」

她說不斷用力敲門，敲到手皮磨破，手指受傷，洗手間內又沒有排風系統，令她呼吸變得困難及咳嗽加劇，最終她砸毀門鎖才將門打開。酒店方面事後說已經全面檢查所有設備，又指事件只是一個特例。

對於酒店未有道歉，林琳奇周三再發片炮轟，「他們表示我們可以賠妳一晚免費住宿，以及說妳不是一名演員嗎？我們可以讓妳用我們尊貴豪華的總統套房，免費拍攝一天。我也不想接受這種傲慢的施捨，酒店自始至終都沒有給過我一句官方的道歉。」

她又批評酒店房間動輒二、三千元一晚，這樣的傲慢態度是店大欺客，又說事件對她造成好大陰影，要接受心理治療。