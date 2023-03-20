首艘國產大型郵輪配有手術室　預計年底可交付

【有線新聞】「中國製造」幾乎涵蓋各行各業，甚至在一些國外領先的領域上，都勇於嘗試去突破技術瓶頸。近日國產的首艘大型郵輪，正密鑼緊鼓裝修、試驗，預計可在今年底前交付。

這艘停泊在長江邊上，即將完工的大型郵輪，預計最多可容納6500多人，它長323.6米，高70米，一共有14層甲板，公共區域面積超過4萬平方米，內部裝修亦已基本完成。中國船舶外高橋造船生產總監吳曉源：「這是一個雙人間，這邊還會放一張沙發，沙發也可以當一張床。這樣的房間，全船有2125間，給乘客用的。」

除了能想像到的豪華設施，郵輪還配備了醫療中心、診療室、手術室、X光機。中國船舶外高橋造船生產總監吳曉源：「所有的設備都已經進來了，這個裏面有5間診療室，這間是手術室，而且是帶負壓的手術室，當中這個區域就是用來換那種防護服。這個就是病床、無影燈都已經裝好的一些房間。這間房間的狀態，已經基本具備向船東報驗的狀態。」

預計整體內部裝修以及系統調試，可在5月底全部完成，將於7月、8月兩次試航，測試郵輪的機械性能和舒適度，並計劃可在年底交付。中國船舶外高橋造船生產總監吳曉源：「第一次試航主要是為了驗證全船各種系統的完整性，開展一系列的海試實驗，第二次試航主要是測試房艙，以及公共區域對於乘客的舒適性。在全設備滿功率運行狀態之下，來檢驗各個房艙的減震、降噪性能。」

有內媒統計，目前包括上海、天津、深圳、廈門、三亞等地，已建成9個現代郵輪港。溫州、大連、連雲港、海口，有4個貨運港改造成郵輪港，加上香港啟德郵輪碼頭，全國共有32個郵輪泊位，未來郵輪業將會有很大的發展空間。