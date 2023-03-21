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東航空難｜事故一周年　民航局：非常複雜且極為罕見、原因仍待查明

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  • 2023年03月21日
東航空難｜事故一周年　民航局：非常複雜且極為罕見、原因仍待查明
【有線新聞】東航客機MU5735去年3月21日在廣西墜毀，機上132人全部罹難。中國民航局周一通報調查進展稱，事故非常複雜且極為罕見，客機具體失事原因仍有待深入調查。
中國民航局周一通報東航客機MU5735，去年墜毀事故的最新調查進展。局方說，已會同有關部門對事故開展深入技術調查工作，詳細檢查飛機殘骸，確定墜地前飛機關鍵操縱部件可能的工作狀態，對100多件重要殘骸展開實驗分析損壞原因；又對機組成員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理等作出調查；同時對空中交通管制服務、機場地面保障、旅客、行李和貨物的安檢和裝載、危險品載運等情況開展調查，
通報指，截至目前調查組雖然已開展大量工作，但事故非常複雜且極為罕見，調查還在持續深入展開；後續調查組將在前期工作基礎上，繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況，及時發布相關信息。
去年3月21日，東航一架航班編號MU5735的波音737-800型客機，當日下午1時16分從昆明長水機場起飛，原定飛往廣州白雲機場；飛行64分鐘後偏離巡航高度，由8900米急速下降，最後在廣西梧州市藤縣附近墜毀，機上123名乘客和9名機組成員全部遇難。
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