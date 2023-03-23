礦大校友未兌現捐款1100萬元　遭校方起訴成失信人

【有線新聞】中國礦業大學一名「90後」校友，早前答應捐贈1100萬元人民幣給學校，但因為未有兌現，結果被學校告上法庭。

「這次捐款的事，因為學校通過銅山區法院對我發起了法律訴訟，成為失信被執行人，引起了巨大的輿論反響。在此我給學校、校友、公眾，以及家人、同行、朋友圈，致以深深的歉意。」捐款人吳幽說。

這個叫吳幽的「90後」，是中國礦業大學校友，也是基金公司「鏡湖資本」的負責人。他之所以惹上官非，是因為早在2019年4月，也就是涉事大學110周年校慶之際，吳幽向校方承諾會捐出1100萬元人民幣；校方為了報答，更邀請他擔任學校的特別校務參事，吳幽亦因此入選該年的「中國捐贈百傑榜」。

不過之後他未有履行承諾，在去年被母校基金會告上法庭，最終被列入了失信名單。那麼為甚麼吳幽最終沒有兌現承諾呢？他解釋說：「我的比特幣合約爆倉，數字資產幾乎為零，同時在做出捐贈決定後的幾年中，實體及資本市場行業整體景氣度下降，鏡湖基金所投的股權項目，出現了嚴重的流動性危機。鏡湖資本艱難維繫，我個人也陷入了巨大的困難之中。」

吳幽承諾一旦資金充足會盡快將捐款交予校方。有法律學者表示，若捐贈和受款雙方就捐款一事達成共識，簽署合同和經過公證，相關捐贈便不能隨便撤銷，否則會構成違約，受款一方可以通過法律程序追討。