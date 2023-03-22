中港恢復通關港青北上發展意欲增　廣州設「創業導師」提供支援

【有線新聞】隨內地及香港兩地通關，有初創企業有意了解內地不同城市的市場。在廣州的創業基地，近日亦多了創業支援的諮詢，港人在內地創業有甚麼要注意？

近年大灣區不少城市都推出措施希望可以「搶港人」，在創業、就業、租金及居住等各方面提供不同補貼，這些補助政策亦吸引一批青年北上發展。廣州去年推出「大灣區職場導師計劃」，由擁有豐富內地職場和生活經驗的香港人，親自指導初來創業的港澳青年。

林惠斌在內地工作及創業超過20年，專責指導從事餐飲及貿易業界的創業者。他表示大部分初創企業都會在採購食材、招聘人手，以及稅務方面等遇上困難，導師可以提供切身的建議。

天河港澳青年之家主任林惠斌表示：「比如說餐飲行業的，或者是IT行業的，可能有不同的需求在當中，那導師就可以多方位的導師也可幫助他們，令他們可以做到這件事情。」

目前單在廣州就已有超過50個創業基地，林惠斌建議有興趣到內地創業的港人，除了要了解不同城市，亦要熟悉不同區份的特點，這才可找到最適合自己的起點。

林惠斌說：「前期我鼓勵大家多點上去看看，選擇一個適合自己的區域，或者是自己產業，選擇一個適合自己服務內容的基地，或者適合自己成本的，你要考慮你的成本、未來的支出各方面，以及政策可以落地的地方。第一、可在揀選過程中可選擇到未來兩三年在其創業過程中，如何去找到、盡快令自己站穩陣腳，不要顧慮太多後續的其他問題。」

林惠斌所負責的創業基地，五年來協助近500間港企落戶廣州，他指基地同時有退出機制，會推薦一些具規模的企業可以「自立門戶」。