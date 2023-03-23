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台周三起禁電子煙等相關產品　吸食者可被罰款5千至1萬新台幣

  • i-Cable
  • 2023年03月23日
【有線新聞】台灣自周三起全面禁止電子煙、加熱煙及相關產品，吸食電子煙將會被罰款，而合法吸煙年齡亦會提高至20歲。
電子煙及加熱煙近年深受年輕人歡迎，但根據台灣早前修正通過的《煙害防制法》，周三起全面禁止電子煙、加熱煙及相關產品。
吸食電子煙會被視作違法，可被罰款2000至1萬元新台幣，「煙民」又會如何應對呢？有市民說：「抽完就直接收起來，而且有些人就直接在家裏抽了，所以我覺得稽查上應該是蠻有困難的。」另有市民認同說：「非常難取締啦，因為其實你放在口袋裏，你放在包包裏，你把它藏起來，其實你也沒有證據去證明說他是否有抽電子煙。」
執法上是否如他們所說般困難？台北市衛生局健管科長林夢蕙表示：「吸煙行為其實是短暫的，所以如果在有違規相關的檢舉，或者是事證的時候，稽查是真的不容易。」雖然相關部門承認執法難度大，但強調不會放棄，衛生福利部部長薛瑞元說：「我們已經有增補人力給地方，今年、明年還會再陸續增加人力，這些可能碰到的困難，但就一一予以排除。」
除了禁止電子煙及加熱煙，同日吸煙年齡亦提高至20歲，而且在校園範圍內全面禁煙；香煙警告圖文面積亦增加至50%，並禁止促銷廣告，違者可被處以罰款1000萬至5000萬元新台幣。
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