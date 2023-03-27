廣州成立花城文學院　推動文化閱讀風氣

【有線新聞】為了推廣文學文化交流，廣州近日成立一所花城文學院，更與一批年輕作家簽約，未來將會舉辦一系列的文學論壇活動，鼓勵文學愛好者在這裏創作交流，推動文化閱讀風氣。

在廣州越秀公園文化藝術空間近日舉辦一件文壇盛事，就是花城文學院開幕成立，期間更與一批作家及評論家簽約，而文學院將為一眾文學愛好者提供創作與交流平台，從而帶動文化發展。

據花城文學院院長表示，希望文人透過相聚交流，拓寬學習文學的空間。花城文學院聯席院長麥家：「這次簽約的是八個，下一次也會有八個，簽約作家當中有的是小說家，有的是詩人，有的是文學評論家，總而言之是為文學而生的、為文學而努力的一群人，而且主要是年輕人。我覺得這個時代就是一個新時代，我們需要青年跟上來。」

有作家指，之後會經常來這裏與其他創作者互相交流，分享文學的想法。首批簽約作家代表蔡崇達：「從此之後，我應該也會經常來廣州，比如像我們站的地方，以後是我們交流的碰撞的地方，也是我們的會客廳，也是我們策劃、構想很多東西的地方，我也期待正如花城花城，我也期待我能在這開出我的花，結出我的果，希望花城文學院再過幾年碩果累累。」

除了推廣文學發展，院校方面亦希望透過文學作品，開拓更多不同文藝文化的市場。花城文學院聯席院長陳曉明表示：「花城文學院它會成為廣東作家、讀者以及文學愛好者，大家匯聚的文學之家，下一步可能還會有一系列作品的轉化，作品的推廣，作品向社會的傳播，以及包括向影視方面的推進。」

花城文學院日後將會舉行文學閱讀、文藝鑑賞、文創交流，以及文化研學等一系列活動，為推動廣東文化產業的高質量發展注入新動力。