長江鱘成功野外環境繁殖 ㅤ大批中華鱘長江放生

【有線新聞】內地保育珍稀動物取得進展，被宣布「野外滅絕」的長江鱘，經過人工調控，成功在野外環境繁殖。另外當局繼續將大批中華鱘在長江放生，推動生物多樣性。

20萬條年齡由半歲至14歲的中華鱘，近日分3批在長江放生，當局為牠們打上衛星標記，用來評估分布情況，為日後制定相關保護措施。

三峽集團中華鱘研究所總工程師姜偉指：「近幾年我們實施長江大保護以來，通過我們的監測數據就表明(中華鱘放流)入海的比例得到大幅提升，現在平均的入海比例大概是60%到70%的水平，最高的時候，我們監測到入海比例是73%，絕大部分魚都能順利到達海洋裏面。」

中華鱘列為國家一級野生保護動物，三峽集團與保育機構過去進行了68次放生中華鱘活動，總數達550萬條，以補充野生中華鱘不足。

姜偉指：「中華鱘主要在海洋裏面生長，平時在海洋裏面攝食會包括一些海洋的魚類，這樣的話，攝食的食物裏面的營養跟淡水裏面就會有一些差異，我們就會注重做一些不飽和脂肪酸的添加，這些都是有利於它後期繁殖魚卵質量更好。」

而去年被宣布「野外滅絕」的長江鱘傳來好消息，科學家23年來首次發現長江鱘能在野外產卵並孵出幼苗，專家在宜賓市一段長江將20條長江鱘放入一個，稱為人工產卵巢的大籠，通過精準調控水流速度，模擬產卵河床環境，成功引導裏面的長江鱘自然產卵和交配受精，為重建野外種群帶來新的希望。