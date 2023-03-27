馬英九抵達上海展開大陸訪問行程

【有線新聞】馬英九飛抵上海，展開大陸訪問行程，由國台辦副主任陳元豐在機場迎接。馬英九說，希望此行能改善兩岸氛圍。

馬英九星期一下午飛抵上海，國台辦副主任陳元豐、上海市台辦主任鍾曉敏及副主任李驍東等官員在浦東機場迎接，雙方握手致意，由於行程緊湊，馬英九在國台辦及上海市台辦官員的陪同下，隨即在停機坪上車離開，轉乘高鐵前往第一站南京。

他在台灣登機出發前表示，此行是首次到大陸訪問，希望憑藉此行改善兩岸氛圍。他說：「這是我第一次到中國大陸訪問，事實上在我37歲的時候，在政府裏面就負責處理兩岸事務。我今年73歲，等了36年才有機會到大陸訪問，的確是待的久了一點，但我很高興能去，因為除了祭祖之外，也帶了台灣的大學生到大陸去跟他們交流，希望透過年輕人的熱情、互動，能改善兩岸目前的氛圍，讓和平能夠更快更早地來到我們這裏。」

國民黨主席朱立倫早前亦表示，對馬英九此行充滿期待，「馬總統這一次到大陸去祭祖，以及跟這些青年朋友去大陸做學術、青年的交流，我們表示祝福，也希望馬總統這個行程一切順利。」

今次為期十二日訪問行程，馬英九會分別到南京、武漢、長沙、重慶及上海，並會與復旦大學等多間大學的學生會面交流，而在湖南期間將與三位家姐、一位妹妹同行，返到家鄉湘潭祭祖。