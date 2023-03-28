兩萬觀眾撐場、受歡迎程度不輸CBA明星賽　貴州「村BA」成全國熱話

【有線新聞】貴州近日舉辦的一個鄉村籃球聯賽，吸引超過兩萬名觀眾入場，還成為全國熱話，受歡迎程度不輸給差不多同期舉行的CBA明星賽。

超過兩萬名觀眾周六起一連三日，在貴州台江縣台盤村這個籃球場的四周找定好位置，觀賞這項由省政府舉辦、名為「美麗鄉村籃球聯賽」的比賽。

那到底這項比賽有多受歡迎?不如聽聽球迷和附近商戶是怎麼說的。有球迷說：「開了兩百多公里的車子，去年也看、來看過，今年是特意來看總決賽吧。」商戶則說：「(酒店房間)基本上都住完了。」「(觀眾)為了佔到那個位置，不去上廁所，買成人尿不濕(紙尿片)。」「現在的話，客流量增加了的話，(食品銷量)翻了一兩倍吧。」

不獨是球迷和商戶，就連身為中國籃協主席的姚明，都對賽事另眼相看：「我覺得它已經不僅僅是一個籃球賽事的角度來看了，聚集了十里八鄉的鄉親們，包括場上還有很多的極具民族特色的表演，我覺得不能簡簡單單的用一場籃球比賽去評價它，它像一個盛會。」

除了比賽本身，這項賽事的內外配套都極具鄉村特色。譬如比賽中場休息時，會有大型苗族歌舞表演，更邀請觀眾落場載歌載舞，一同炒熱現場氣氛。在賽事中奪取不同名次的隊伍，除了獎牌獎盃，更有當地特產作為獎賞；譬如季軍的銅仁隊，獲得「三穗麻鴨」和「苗族繡片」，亞軍遵義隊得到「台江鱘魚」和「木龍船」，冠軍黔東南州隊就有「台江鯉吻香米」和「銀帽」。

這項盛事不但成為了全國熱話，被一眾網民戲稱為「村BA」，受歡迎程度甚至不輸給同期舉行的CBA明星賽。