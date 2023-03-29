拍片控訴附近煤礦破壞水源、憂萬畝樹木枯死　寧夏林場主跪地磕頭聲淚俱下

【有線新聞】寧夏一名沙漠林場男子周二拍片控訴，他所承包的萬畝林場，10多年來都被附近煤礦破壞水源，導致大量樹木枯死。煤礦負責人曾聲稱向其供水，但最終未有兌現承諾。男子情緒激動並跪地磕頭，當地政府稱已就此事協調。

「老天爺啊！我這萬畝樹沒有水喝了，你們給我供水啊！老天爺啊！」片中這個叫孫國友的男子，是寧夏銀川一個沙漠林場的主人。之所以情緒如此激動，全因他正控訴附近的煤礦場，開業10年以來一直破壞他的水源，導致他林場的樹木陸續枯死。他曾向礦場多番交涉，對方也曾承諾會解決問題，但到頭來只得一場空。

孫國友續說：「他們給我寫下了協議，他們說污水處理廠建成了以後，保證給你林場弄好用水，寫了過後就成了一紙空文，年年找他們要水，他們年年推。我去年為了這次用水，花了100多萬買的水管，埋了幾公里。結果他們來告訴我說，水接不了了，我盼了10年的水，來不了，把我就迫瘋了。」

他又稱，自己早在2003年承包林場植樹防治風沙，前前後後已耗費逾300萬元，若水源問題未能解決，林場那萬畝樹木將悉數枯死。

據了解，央視已在2014年報道過孫國友林場水源受破壞一事；2019年，寧夏媒體也報道過孫國友植樹治沙的故事，卻始終未能把問題解決，唯有拍片控訴，就連其女兒也拍片聲援父親。

孫國友女兒孫悅說：「我孫悅作為一個沙二代，我一定要紮根在這毛烏素沙漠。無論我老爹以後會怎麼樣，哪怕我老爹百年以後，我仍然要守著這片林子。」

影片曝光後引發熱議。有內媒就此事追問有關部門，有職員表示，市政府和鎮領導等人目前正向林場協調事件。