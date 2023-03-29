蔡英文出訪　國台辦：又一次嚴重挑釁　外交部：停止美台官方往來

【有線新聞】在北京，國台辦形容蔡英文過境美國與當地政要會面，是對中國主權的再一次嚴重挑釁，將採取措施堅決回擊，外交部敦促美方停止任何形式的美台官方往來。

針對蔡英文出訪中美洲，期間或將過境美國與當地政要會面，國台辦形容是藉此在國際上兜售「台獨」主張，是對中國主權的再一次嚴重挑釁。國台辦發言人朱鳳蓮表示：「蔡英文過境不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國的政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連，她如果與美國眾議長麥卡錫接觸，那麼將是又一起嚴重違反『一個中國』原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」她又批評美國反華勢力出於自身利益，長期縱容「台獨」勢力，利用台灣問題遏制中國發展，阻撓中華民族復興，為此不惜毀滅台灣。

外交部表明，蔡英文過境美國是宣揚台獨，敦促美方停止任何形式的官方往來。發言人毛寧表示：「中方已經多次就蔡英文過境竄美問題向美方提出嚴正交涉，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持台獨分裂勢力，性質惡劣，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。」她敦促美方恪守「一個中國」原則，以及中美三個聯合公報規定，落實美國領導人作出不支持「台獨」、「兩個中國」和「一中一台」的承諾。