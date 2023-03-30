博鰲亞洲論壇｜李強：推動中國經濟巨輪乘風破浪　為世界經濟發展作出更大貢獻

【有線新聞】博鰲亞洲論壇年會開幕，國務院總理李強發表主旨講話，強調中國堅持和平政策，亦有信心能為世界經濟發展作出更大貢獻。

博鰲亞洲論壇年會舉行開幕禮，國務院總理李強發表主旨講話，他表示過去幾十年，亞洲取得世界矚目的發展成就，離不開總體和平穩定的大環境，目前人類社會正面對前所未有的挑戰，不確定、難預料成為常態，強調要堅持和平解決分歧，確保世界長期和平穩定。

李強表示：「為了亞洲要實現更大發展，絕不能生亂、絕不能生戰，否則我們就會自斷前程。我們絕不會通過戰爭、殖民、掠奪等方式去實現現代化，我們一定會用和平和發展的方式，使14億多人口，整體邁進現代化社會，這將為亞洲和世界經濟增長帶來強勁的動能。」

他強調中國反對濫用單邊制裁、長臂管轄，堅持以和平方式解決各國之間的分歧爭端，作為世界上最大的發展中國家，中國發展具有世界意義，而中國方案亦為解決國際熱點問題，勸和促談作出努力，展現了負責任大國的擔當。

李強表示：「無論世界發生甚麽樣的變化，我們都將始終堅持改革開放、創新驅動，既為整個世界經濟發展不斷注入新的動力和活力，也讓世界各國分享中國發展的機遇、中國發展的紅利。我們有信心、有能力，推動中國經濟這艘巨輪乘風破浪、行穩致遠，為世界經濟發展作出更大的貢獻。」

李強又提到，今年亞洲還有一件大事，就是9月在杭州舉行的亞運會，他鼓勵各界多到訪中國，形容有風景的地方就有新經濟，有新經濟就有發展機遇。