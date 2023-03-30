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台灣6縣市海域現至少20腐屍　警方：部分死者來自越南、或涉人蛇集團海上棄屍

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  • 2023年03月30日
台灣6縣市海域現至少20腐屍　警方：部分死者來自越南、或涉人蛇集團海上棄屍
【有線新聞】台灣近日在6個縣市附近海域，接連發現至少20具屍體。警方證實部分死者來自越南，懷疑案件可能牽涉到人蛇集團海上棄屍。
據台灣傳媒報道，自本月7日，在距離台中港10公里外海面一處風力發電機平台上，發現一具死去多時且身份未明的男性乾屍後，接著的兩個多星期，執法人員分別在彰化、雲林、嘉義、台南及高雄沿海都接獲市民報案，稱在海邊發現浮屍。
台灣刑事局國際科科長李泱輯說：「我們在警察機關海巡機關裏面，那個統計數據裏面有20具的一個浮屍，那已經確認身份的有16人。那另外我們掌握了一份14名的一個偷渡名單，那據這14名的偷渡名單裏面，是8男6女。那初步我們在這個遺體的一個辨識中，已經有發現裏面有7名，目前是已經辨識出來，有5男2女的一個遺體已經找到。」
警方又指，發現的屍體中，證實當中有9個是台灣人；暫無證據顯示與偷渡有關，初步懷疑他們是溺斃或自殺，但具體原因仍有待調查。
另有台媒報道引述消息人士指，這批越南偷渡客多數是來台打工，要向人蛇集團支付至少18萬元新台幣，集團會為偷渡客提供一條龍服務，先安排他們從越南坐船，約63小時抵達台灣沿海，上岸後再坐的士離開現場。報道稱，偷渡客在船上無任何飲食提供，加上途中或有翻船風險，導致他們餓死船上被棄屍或因意外墮海。
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