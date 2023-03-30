稱難與球員就薪酬達共識　中超球隊廣州城宣布解散　港腳陳俊樂恢復自由身

【有線新聞】中超球隊廣州城因財政困難，而且無法在薪酬上與球員達成共識，成為自2019年起第6支解散的中超球隊。

廣州城周三晚於微博發聲明，宣布解散消息，提到球隊自2021年起受疫情和經濟等因素影響，當時贊助商富力集團出現經營困難，球隊亦持續面臨財困；今年球隊更因無法在薪酬上與球員達成共識，無法通過中超聯賽的准入條件，迫於無奈唯有宣布退出中超，並即時解散球隊；隊中球員亦隨著球隊結束營運而恢復自由身，包括司職中場的27歲港將陳俊樂。

1987年以「瀋陽隊」名義成立，2011年5月被富力集團收購，球隊正式將主場遷往廣州，命名為「廣州富力」。2021年賽季，中國足協推行「足球俱樂部名稱中性化」政策，他們就易名為「廣州城」。

「廣州只有一支廣州隊！」「廣州無『打吡』，『鹹菜』(廣州城)回家去！」這些球迷之所以這樣說，除了他們支持的是另一支同市宿敵「廣州恆大」，更大原因在於時任贊助商、富力集團總裁張力在2012年，諷刺廣州恆大隊大打「金元足球」，而說出「要把鹹菜做出燒鵝的味道」這番爭議言論；加上球隊2014年起取代廣州恆大，將越秀山體育場作為主場，所以每逢這兩支球隊對碰，場內場外都充滿火藥味。

不過更為香港球迷熟悉的，是2016年球隊以青年軍為主力，建立附屬隊伍「富力R&F」出戰港超聯，更曾豪擲5000萬元作為班費，創下港超年度班費最高紀錄。不過直至「富力R&F」2020年解散，他們在錦標路上都是「四大皆空」。

連同之前的天津天海、江蘇蘇寧、重慶、青島和武漢長江，廣州城是自2019年起第6支解散的中超球隊。