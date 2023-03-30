博鰲亞洲論壇｜李顯龍：亞洲各國應更開放，加強與歐美等地合作

【有線新聞】多國政要及國際組織負責人，應邀出席疫情後首次博鰲論壇，新加坡總理李顯龍指，亞洲各國應以更開放態度，加強彼此以及與歐美等地的合作。

三年疫情後，博鰲亞洲論壇再次以全實體方式舉行。西班牙首相桑切斯、馬來西亞總理安華及新加坡總理李顯龍等，多國政要應邀出席。李顯龍在致辭中，肯定中國在聯繫亞洲各國上的成就，又以中美在關係緊張下，仍能持續經貿合作為例，指出亞洲各國應以更開放態度，加強彼此之間以及與歐美等其他區域的合作。新加坡總理李顯龍： 「儘管中美關係緊張，但去年的雙邊貿易額，卻創下近7千億美元的新高。歐美的企業在亞洲的投資持續增長，亞洲各國也正與歐洲國家、歐盟甚至是拉美國家締結自由貿易協定。各區域間建立牢固的經濟關係，將讓所有參與方有更大的動力，在亞洲扮演建設性的角色。」

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃預期，今年全球GDP增長會低於3%，中國、印度將為增長貢獻一半，但長期貿易分裂化，造成全球GDP的7%的損失，對亞洲影響最大，因此迫切需要能更快、更有效運作的全球機制。

另外有份出席論壇的行政長官李家超，在開幕禮前與港交所主席史美倫等港澳嘉賓，應邀出席合照，總理李強到場時主動與李家超握手。根據行程，李家超將在星期五下午返港。