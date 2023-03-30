宋濤：兩岸同屬一家人　任何人都不能將大家分開　馬英九：兩岸要維持交流避免衝突

【有線新聞】正在大陸問訪問的馬英九在武漢與國台辦主任宋濤會面，宋濤強調兩岸同屬一家人，任何人都不能將大家分開。馬英九表示，兩岸一定要維持交流，避免衝突。

兩人在武漢一間賓館見面，宋濤以馬先生尊稱馬英九，並轉達習近平的問候和祝願。他發言時先讚揚馬英九任內與大陸一起，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上推動兩岸關係發展。宋濤說歡迎台灣同胞到大陸參訪交流，他說：「兩岸中國人不管走了多遠，我們都始終不忘鄉愁，盼著葉落歸根，不論分離多久，我們都終將團圓、協手打拚。我們是一家人，誰也不能把我們分開，要和平、要發展、要交流、要合作。我們兩岸都是中國人，是一家人，家裏的事好商量、多商量，我們願意廣泛聽取台灣同胞的意見。」宋濤說將秉持兩岸一家親理念，關心尊重台灣同胞，一起堅持兩岸關係發展的正確方向。

馬英九表示兩岸有了九二共識，才能擱置爭議，共創雙贏。他說：「兩岸之間存在著歷史留下來錯綜複雜的關係，也有交流往來衍生的各種問題，這些事情的解決無法一觸可及，需要雙方在交流協商的過程當中，面對現實累積成果，培養互信。2015年我和習先生的會面，目標就是要對外展現兩岸關係可以由海峽兩岸，雙方自己和平解決。」

據台灣傳媒報道，宋濤未來幾日會陪同馬英九，包括到湖南湘潭出席祭祖活動。馬英九在武漢期間，先後到辛亥革命博物館，以及到武漢巿檔案館參觀有關抗疫的展覽。