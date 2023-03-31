獎項被校方盜用、投訴遭秋後算賬　上海大學女教授拍片實名舉報校長

【有線新聞】上海海事大學一名女教授近日拍片實名舉報校方，涉嫌申報國家級一流本科專業時，盜用了她所獲得的獎項作為申報的證據，直斥校方弄虛作假。

「本人在此實名舉報，原上海市教委主任、現上海海事大學校長陸靖涉嫌弄虛作假，申報國家一流本科專業建設項目。」這位叫瞿群臻的女士，是海事大學工商管理學系教授。她實名舉報說，2017年她獲得「上海市級教學成果一等獎」，但校方在申報經濟學和管理學「國家級一流本科專業」時，就盜用了她的個人榮譽，作為申請的證明材料，而且申報舉動屬於跨學系，做法不當且有弄虛作假之嫌。

她稱，早在2020年和2021年，先後向校長陸靖發舉報信，亦向中紀委等多個紀律部門投訴，甚至當局都認為舉報屬實，然而校方都未予理會；又表明她獲得的獎項和教學成果，都應由全校統籌使用，事後她更被秋後算帳。

瞿群臻說：「陸靖校長及其下屬利用職務之便，以莫須有的罪名給我記過處分，違法違規降低了我的崗位等級聘用及待遇。處分前五天，院長親自給我寫辭職信，讓我盡快離開學校。」

有內媒其後就舉報一事向校方查問，但未獲回應。有律師指出，使用其他學科的教學成果用於申報的行為，或構成違法，涉事人員輕則會遭警告處分，重則會被撤職或開除。