內地興起「嬰兒水」備受家長追捧　專家：與一般飲用水無異

【有線新聞】內地近年興起聲稱專為嬰兒調製的飲用水，這些「嬰兒水」與一般的飲用水，究竟是否真是有很大區別，又是否真的特別適合嬰兒？

「(你們這一天能賣多少瓶(嬰兒水)？)不一定，有時候五、六瓶吧，多的時候他們(顧客)整箱地拿，一般比較高端的人士會喝，正常的話還是兩塊錢的水好賣。」店舖職員說。

近年市面上出現多款「嬰兒水」受到家長的追捧，更有人在網絡平台推銷聲稱自來水雜質太多，純水又欠缺所需的元素，「嬰兒水」最適合嬰兒飲用，究竟是否所有家長都這樣認為呢？

剛剛分娩的劉女士說：「就是用的自來水燒沸的，就剖宮產的當天晚上喝過一次，大概也就喝了8毫升左右(奶粉)，就沒喝了，一直是純母乳。從一到大都是自來水燒沸泡奶粉，把我餵大的，也很健康。」市民湯女士亦說：「白開水是最好的，喝貴的我們倒沒想，但現在小孩是有點嬌貴。」產科醫護亦指，初生嬰兒最重要的是母乳，只要將水煮沸殺菌便能沖奶粉。東南大學附屬中大醫院婦產科護士長顧曉霞表示：「至於是甚麼樣的水質，其實關係不是很大，因為我們的孩子，他有天然的這樣子的腸道，我們要相信他有自我的免疫作用。」

內地傳媒指出，「嬰兒水」與一般瓶裝水的標籤所列成分基本上大同小異，專家亦指，兩者本質上沒有區別。東南大學附屬中大醫院臨床營養科主任金暉表示：「嬰兒水的主要成分仍然是礦泉水，只不過是它的加工的方式，它經過了高溫滅菌以後，把它灌注在了瓶子裏面。」

她提到國家對於嬰兒用水沒有特定標準，除非嬰兒對水的某些物質，產生一些過敏或其他問題，才去選用相應的用水。除了嬰兒水，市面上還有不少其他標榜嬰兒專用的食品，但專家強調，母乳以及配方奶粉已經可以為嬰兒提供主要的營養。