全國多地不再強制戴口罩　鍾南山：4月應該考慮不戴

【有線新聞】內地新冠疫情基本結束，多項管控措施鬆綁。有專家認為踏入4月之後，已毋須再強制要求佩戴口罩。

近期上海、廣州及南京等全國多地已不再強制要求佩戴口罩。中國工程院院士鍾南山近日在廣州出席一個研討會時，認同是時候除下口罩，「那麼現在已經到2023年，除了冠狀病毒，很關鍵就是今年的甲流，那麼現在甲流的傳播也開始下降，那麼在4月份以後，應該考慮是不戴口罩。」

鍾南山解釋說，戴口罩雖然是很好的預防病毒措施，但長期佩戴，反而會減弱自身的抗病毒能力。他說：「我們知道我們的鼻子，我們鼻腔、鼻竇、鼻黏膜，上呼吸道有很多腺體和細胞，它的保護作用是表現的，除了機械的清除以外，很重要它能夠、黏膜能夠生成一個黏膜的IgA(免疫球蛋白A)抗體。那麼這個抗體，它不分你是病毒或者細茵，或者甚麼東西都殺死，長期的就是戴著口罩，沒有這些刺激，或者很少這些刺激，對它自己產生的自然抵抗力是不一樣的。」不過他強調，如果出入醫院等高危地方，必須佩戴口罩做好保護。

另外，文旅部發布通知，自周五開始恢復全國旅行社，以及在線旅遊企業，經營外國人入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，各地要按照屬地管理原則，有序推進旅行社恢復經營外國人入境團隊旅遊業務工作，做好線路設計和產品對接，落實好各項防疫要求。