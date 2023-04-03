首個公社會科內地考察團到廣州 教育局局長蔡若蓮：盼學生建立國民身份認同

【有線新聞】高中公民與社會發展科，首個內地考察團到廣州。教育局局長蔡若蓮指，期望學生深入了解國情，建立國民身份認同。

過百名中學生，早上7時就來到西九高鐵站，搭首班前往廣州的高鐵展開兩日一夜的考察團，有學生指感到興奮。參與考察團學生牛同學：「我升上中學後，沒有與同學到過內地考察，這次是第一次有少許興奮，我期望在那間(交流的)中學，交到新朋友。」

他們首站到廣州執信中學進行交流活動，教育局局長蔡若蓮致辭時說，希望學生了解國情，建立身份認同。蔡若蓮教育局局長：「公民科的內地考察就是我們課程的重要部分，目的是讓所有高中同學，都能夠親身了解我們的國家，了解國情，體驗中華文化，對國家最新發展和成就有更深入的認識，從而建立文化自信，身份認同。」

學生其後分組上堂，了解航空模型、飛行原理、畫扇面畫、做木工等，整個交流活動用了約45分鐘，他們之後亦會去參觀廣州的名勝古蹟。

出發前，學校向學生派發了大灣區的背景資料，學生回到香港後，需要做一份專題報告，探討香港年輕人如何把握內地的機遇發展事業。漢華中學學生曾俊然：「我們之前可能只想如何升讀香港本地的大學，或者想如何外出到外國，例如美國、英國去升讀大學，但現在有了公社科，更多不同的渠道，以及今次交流之後，可以了解多一些不同的渠道，例如可以回來大灣區發展。」

根據公民與社會發展科課程規定，中四至中六學生至少要到內地考察一次，當局預計今個學年會有4萬多個學生前往內地。