批嗶哩嗶哩獎勵大幅縮水　創作者難以支撐停止更新

【有線新聞】過往內地製作短視頻因利潤豐厚，令不少人趨之若鶩。不過近日據內媒報道，深受年輕人追捧的視頻平台嗶哩嗶哩，因給予創作者的獎勵大幅縮水，令他們無法支撐下去。

整個畫面都寫滿祝福、告別，這些在嗶哩嗶哩坐擁過百萬粉絲的內容創作者近日紛紛宣布，因收入減少支撐不下去，將會停止更新。內容創作者「花都兄弟」說：「平台收益縮減了，再加上每天大量的食材費用，所以決定放棄了。」另一創作者「靠臉吃飯的徐大王」亦說：「因為是真的不賺錢，然後甚至是虧錢的，就好在之前做得比較早，在視頻創作的紅利期的時候，賺了一些錢、攢了一些家底，所以才撐了這麼久。」

有博主向內媒透露，現在拍攝一段視頻，即使內容和流量相若，分成亦只有以往的一半甚至三分一。像這名坐擁123萬粉絲的旅遊博主曾公開收入，雖然他的視頻播放量已經高達1.8億次，惟激勵獎金仍不足18萬，相當於至少要吸引到上千個觀眾，他才能賺到1元。

嗶哩嗶哩去年的業績可見，公司給創作者的分成佔其營業總成本一半，達到91億元人民幣，按年升17.9%，不過分析指都未跟得上整體流量增速。

除了個個都想分一杯羹，令到塊餅愈分愈薄，AI、短視頻亦正在蠶食他們的創作空間。有創作者說：「入場的人愈來愈多了，成規模成建制都是公司包裝好的，如果說這幫原創作者都不創作的話，真的只剩下腿、寵物、短視頻、營銷號了，只會愈來愈無趣。」

嗶哩嗶哩去年虧損持續擴大，蝕近75億元人民幣。公司今年計劃繼續專注精簡營運，加快商業化進程並收緊支出。