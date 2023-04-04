廣州擬公共休閒場地禁電動單車 學者：數量龐大，管理有難度

【有線新聞】廣州計劃在公共休閒場地，禁止駕駛電單車及各種電動車輛。有學者認為，這些車數量龐大，監管有難度，期望措施可保障行人安全。

在內地不少城市，電動單車已經成為市民日常代步工具。不論大街、小巷以至公園、行人專用區，都見到它們的蹤影。不過在公共場所，例如公園及廣場，又是否安全呢？廣州市民彭先生：「我支持(禁止電動車上行人道)，其實在公園裏，平日很多小朋友和老人家在這活動鍛鍊，如果說電動車，例如這些外賣之類的，開得太快可能會撞到人，比較危險一些。之前見過好像有一個買菜的婆婆，被電動車撞到過，她的菜都跌了，反正是比較危險的一種情況。」廣州市民/陳女士：「當然不安全，最好有規定的車道給他們走。因為人太多了，要顧全人的安全第一。」

最近廣州市人大常委會，初次審議公共休閑場地安全管理規定，計劃全日禁止公眾在公共休閒場地，包括公園、廣場、步行街等，使用電動單車、電動滑板車及非機動車輛。有專家指，現時廣州市內電動單車數量龐大，己達到要管都不容易的程度。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎：「一種說法是，我們已經錯過了好的時機，當時電動自行車剛剛出現的時候，我們加強監管可能會更好一些。現在那麼大的數量，我們管理起來的難度更大。既然在那麼短的時間，爆發出那麼大的數量，說明它有一定的發展合理性。在人群比較密切的地方，有重點地去開始這些措施，我想是盡可能地，盡所有的力量來保障我們行人的安全。」他又提到，措施落實後，應加強執法及處罰，同時當局應該要完善基礎設施，例如增加專行道，保障電動車輛的出行空間。