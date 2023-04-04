內地衛星公司網上銷售人造衛星　買家刻名後升空遙距操控

【有線新聞】近年內地商用衛星發展迅速亦開始普及化，近日有衛星公司就在網上購物平台，推出多款商用人造衛星，而且不限制買家是否來自商業機構，只要有錢就可以買，究竟要多少錢才可買到一顆衛星？

近日有內地衛星公司首次在網購平台，出售商用衛星三款商用航天衛星，售價介乎200萬至3000萬人民幣，屬全球首次對外公開銷售。據衛星公司指截至4月1日，已有兩宗訂單成功交易。

至於這些衛星有甚麼用途？其中這一款售價約200萬元的衛星1U立方星，它裝有太空攝像頭、太陽能板等，屬於教學用的衛星，地面可實時監測衛星在軌數據，以及拍攝星空及地球的照片，學生或教師可以遙距操控拍攝範圍。

至於這一款屬於中價衛星亦提供拍照功能，用戶會有一個顯示器，當衛星進入軌道後，可以接收經地面用戶所上傳的圖像，然後可選擇衛星的攝影機，將地球或太空作為背景，再合成拍攝一張獨一無二的太空自拍照。

衛星公司指，與用戶在簽訂合約時，已包括拍攝費用，同時用戶可以在衛星上刻名，一年只需200萬元，「一口價包含了衛星的，研製、發射、保險，(太空自拍)有一個載荷服務，我們還包含了兩年的運維服務，類似於像我們說的包郵一樣，只要你有這個需求，(就)讓你訂製的衛星上天。」

最後一款衛星支援屬於遠距離的探測通信、導航，以及科學探測的多功能衛星，售價高達3000萬元，屬三款中最貴，不過暫時未有人問津。有業內人士表示，在網上平台出售這些衛星產品是希望提高大眾對科學的認識，推動衛星產品普及化，預期隨著普及未來數年內，商用衛星價格有望下降60%。但該公司未有說明，若用戶一旦不續約會如何處理在軌道上運行的衛星。