廣東迎甲流感染高峰、當局料持續兩周　常用藥「奧司他韋」全國多地缺貨

【有線新聞】廣東多地甲型流感個案不斷增加，當局指全省正迎來感染高峰，相信會持續兩星期；而治療流感的常用藥奧司他韋，就在全國多地都缺貨。

甲型流感在全國多地出現感染高峰。內地傳媒報道稱，廣州多間中小學幼稚園近日都有學生受感染，家長紛紛替子女在群組請假看病；又指當地一間醫院的兒科門診自3月以來，甲流病人呈持續增加，日均門診量約有200人，周末更超過250人，比平時多超過一倍。

而在佛山這間醫院，情況更為嚴重。南海區人民醫院醫生容蓉說：「(就診量)這幾天在逐步攀升，起初我們整個門診量之前是700多(人)，到昨天(4月2日)是1200多，昨日到了高峰。(醫院)調配所有符合資質的醫生，所以我們提供最大的門診量。」

疾控部門預計，廣東全省已迎來流感新流行高峰，預計會持續兩星期，建議市民做好防護措施，例如勤洗手、多通風、盡量不去人員密集地方等。

《南方日報》周二報道指，隨著甲流個案上升，流感常用藥奧司他韋在多地缺貨已成常態。在廣佛地區多間藥店，店員表示供應緊張，目前連廠商自己都缺貨，也不能確定下次到貨時間。就算在電商平台，都一樣很難買到，就算有貨都會限量銷售，價格由90元至150元人民幣不等，是醫院的兩倍。