國家稅務總局：首季經濟總體看好　望實現全年增長5%目標

【有線新聞】國家稅務總局表示，今年首季的經濟發展態勢，總體逐月持續看好，企業銷售增速回升，有信心可以實現全年經濟增長目標。

稅務總局指出，過去15個月全國企業銷售收入經歷兩次迅速反彈，構成一個「W型」走勢；隨著疫情防控已全面放寬，宏觀經濟政策逐步見效，今年首季企業的銷售收入增長4.7%，較前一季升了6.2個百分點。

國家稅務總局局長王軍說：「企業前有較多的採購，意味著後就有較大銷售，可以肯定地講，4月份企業銷售收入同比增幅，比3月份還會高一些。我國經濟在開年之季，它的發展態勢總體向好，逐月向好，而且在持續向好。」

他相信，全年5%左右的經濟增長目標一定會實現，但國內外不確定、不穩定因素仍然較多，經濟發展仍面臨對著不少問題和困難，高質量發展的內生動力仍要進一步增強，需要各部門和企業付出努力。

另外，針對稅務的違法行為，稅務總局強調將繼續依法嚴打。國家稅務總局總會計師羅天舒說：「對發現的一般性涉稅違規行為，稅務部門將綜合運用『五步工作法』，對仍然拒不改正或者是屢查屢犯的，要依法立案稽查，彰顯嚴格執法的力度和剛性。」

他又特別提到將會聯合公安部等多部門，嚴打擾亂市場秩序的虛開發票、騙取出口退稅，以及騙取稅費優惠等違法行為，並開展「一案雙查」，若發現有稅務人員違紀違法一定會嚴懲。