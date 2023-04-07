內地低物慾生活成熱潮　專家指疫情改消費模式

【有線新聞】 近年內地愈來愈多年輕人選擇低消費生活，有學者指由於過去幾年，很多人都經歷過收入大減甚至失業，大大影響了他們的消費意慾，長遠對經濟增長會帶來不利影響。

家居博主Luke：「這個基本上是所有我的春秋冬衣服，還有加上我身上的一件。」

「家徒四壁」的Luke，曾經是個購物狂，去年來到北京後，開始減少消費，捨棄多餘無用的物品。

家居博主Luke：「因為家裏都塞到很滿了，這次回北京我就想嘗試我能不能夠留給多一點的時間給生活上，而不是說被這種物質所綁架。其實我剛剛開始做的時候，有一些思想上的壓力，例如去超市買草莓，那位秤重的大姐看了我一眼，我當時候覺得，是不是我做了哪裏有點不太好，但是之後我發現買10顆草莓只要5元 多，然後一頓吃了五顆草莓，其實剛剛好，於是我就不再在乎別人對我的眼光了，我只要自己開心，跟據自己的需求去消費及購物。」

好像他這樣選擇減少消費的年輕人，在內地愈來愈多，在社交平台就有不少人分享如何買便宜貨，只追求滿足基本生活需要。其中在豆辦討論區，一個36萬人的消費降級群，就討論了吃飯省錢，挑戰一萬元花一年等，一度成為熱門話題。有學者分析過去數年，疫情加上全球局勢不穩，改變了不少消費者的偏好。

北京大學經濟學院教授曹和平：「過去偏好是對未來預期特別好，也是更多消費奢侈品，更多消費一些不必要的場合和場景，現在我把這些慾望壓下來、低物慾，就把消費品從原來的奢侈品級別降到甚麼呢？降到必需品的級段上。」

他指出目前消費已經佔全國GDP的60%以上，但預計今年三、四季度消費增長，會因消費行為改變而減慢，提醒生產商不要過於樂觀。

北京大學經濟學院教授曹和平：「如果說低物慾和降級性消費下降的話，你可以想像，拉動GDP增長65%左右的利具也可能會下降，所以這對宏觀管理是比較大的壓力，所以貨幣政策和財政政策，兩個政策之間怎麼組合，就變成了一個挑戰。」

他又說消費模式一般兩至三年會有一個循環，即使有合適的財政政策，讓消費者重拾信心，消費模式亦可能要到，明年年底才能徹底改變。