湖南張家界景區3男1女集體跳崖　疑網上結識相約尋死

【有線新聞】湖南張家界市天門山景區，日前有3名男子跳崖身亡，另有一名女子跳崖時被及時制止，但因曾服毒藥最終搶救無效死亡。

據悉4名死者為3男1女年齡介乎22至33歲，分別來自福建、河北、河南、四川四個不同省市。在星期二下午近2時，他們來到張家界西線玻璃棧道，其中3人突然從高處跳崖，年紀最小的女孩被保安攔下，但因為她早已服食毒藥，最終搶救無效死亡。據張家界市文旅局工作人員政府通報，在現場發現遺書，相信4人是死於自殺：「不是行業事故或者是意外事故，這些人是專門去自殺，他們在跳之前都服了毒，他們就是自殺。那麼高的欄杆，他要翻過去，有個女孩是被保安抓住了的，但是搶救都沒搶救過來。」

其中一名男死者的大嫂表示，死者事發前曾返鄉期間沒有不尋常的舉動，亦不知道4人早已結識：「他挺陽光派的一個人，然後這一次他回來，回來4天，然後到家裏，都挺正常的，說他自殺，我們家人都很震驚。他回來就跟奶奶說說話，回來然後給爸爸，帶著爸爸去洗澡都挺正常的，我們都不認識其餘3名死者，因為你看他們來自4個地方的，都是4個地方的，而且不挨著家人也都不認識。」

另外，有內地傳媒報道，女死者的親友引述警方稱四人是透過聯天群組策劃集體自殺，目前3名男子遺體已尋獲，景區事發後如常開放，但玻璃棧道暫時關閉。