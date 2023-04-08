疾控局：新冠溯源問題不應政治化 重申並無隱瞞任何數據

【有線新聞】世衛日前質疑中國官員，可能隱瞞新冠病毒，與野生動物相關的研究數據。國家疾控局否認指控，重申並無隱瞞任何數據，又稱溯源問題不應政治化。

據日前世衛專家發現，中疾控公布的基因數據中，包含有動物貉的基因序列，提出貉可能為中間宿主的假設。世衛組織總幹事譚德塞隨後批評中方沒及時共享信息。國家疾控局重申，與世衛組織聯合溯源的首階段已公開所有資料，無任何隱瞞和保留，包括原始數據。有中方專家認為，世衛最新的溯源分析，欠缺說服力。北京化工大學生命學院院長、教授童貽剛：「貉子這個動物，是否是新的證據是病毒源頭，現在是遠遠沒有足夠的證據。這些樣品裏，更多的是人的樣品，還有其他的雞、豬、狗、貓，還有各種禽類的樣品。」

中疾控中心的科學家周三在國際學術期刊《自然》，發表研究團隊2020年初，在武漢的華南海鮮市場對新冠病毒的監測結果，承認在出售的野生動物區域發現新冠病毒，但不足以證明有動物受感染，並認為世衛將溯源問題政治化。國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵：「我們奉勸世界衛生組織有關人士，回歸科學和公正的立場，不要主動或被迫成為個別國家，把新冠溯源政治化的工具。」他重申中國的新冠溯源工作，仍在進行中，亦願意與各國分享成果。