返回
按輸入鍵開始搜尋

本港首個屋邨籃球聯賽代表訪京喜獲姚明會面

  • i-Cable
  • 2023年04月09日
【有線新聞】由凝動香港體育基金會主辦的本港首個屋邨籃球聯賽，日前選出14名代表到北京交流，期間他們與CBA主席姚明見面，又接受前職業球員的訓練。
這批來自香港屋邨籃球聯賽的隊員首次來到北京，獲邀到中國籃球協會主席姚明更親自迎接，和偶像見面有講有笑球員的心情如何呢？邨JUMP學員吳慶悅說：「好像「跳級」一樣，從屋邨直接飛到北京，有小小夢想成真的感覺。剛剛見到姚主席心情十分激動，因為第一次見到一個差不多2.3米的人在旁邊。今次見姚主席給我最大的啟發是就算你生長在基層，都不要顧慮自己的身份，都要搏盡無悔追尋自己的理想。」
熱愛籃球的他們少不了打一場友誼賽，身為東道主前CBA球員陳世冬親自下場指導他們，陳世冬讚賞香港青年球員的水平：「我覺得有些基本功還是不錯的，把我驚艷到了。感覺到香港的學生籃球普及推廣還是不錯的，一些專業的訓練接受起來非常快，包括雙手運球、傳接球，我覺得非常好。」
主辦今次活動的凝動香港體育基金會董事會主席方圓明表示，期望籍此機會協助一班青年實現夢想:「我們的學生都是基層出身，我們有機會通過這個交流團給他們這個機會，不僅讓他們可以體驗首都本地的體育文化，還有藝術文化外幫助到他們完成一個夢想。」這14名青年除了會在北京參與和籃球相關的活動外，還會到故宮、天安門等景點參觀。
其他人也在看
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
內地團｜一日團選連鎖快餐店用膳　60元僅五款選擇　導遊叮囑旅客減聲量
2023年04月06日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年04月03日
一線搜查｜冷氣機無用半年忌即開　隨時黴菌飄散　冷氣師傅教開機前必做3步驟｜附清洗貼士
2023年04月04日
一線搜查｜天文台料冷鋒4.7殺到　一夜跌8度　重見陽光要等到這時候
2023年04月06日
一線搜查｜電單車違泊新招　拆車牌、行車證　扮死車避抄牌　警方一招應對
2023年04月06日