本港首個屋邨籃球聯賽代表訪京喜獲姚明會面

【有線新聞】由凝動香港體育基金會主辦的本港首個屋邨籃球聯賽，日前選出14名代表到北京交流，期間他們與CBA主席姚明見面，又接受前職業球員的訓練。

這批來自香港屋邨籃球聯賽的隊員首次來到北京，獲邀到中國籃球協會主席姚明更親自迎接，和偶像見面有講有笑球員的心情如何呢？邨JUMP學員吳慶悅說：「好像「跳級」一樣，從屋邨直接飛到北京，有小小夢想成真的感覺。剛剛見到姚主席心情十分激動，因為第一次見到一個差不多2.3米的人在旁邊。今次見姚主席給我最大的啟發是就算你生長在基層，都不要顧慮自己的身份，都要搏盡無悔追尋自己的理想。」

熱愛籃球的他們少不了打一場友誼賽，身為東道主前CBA球員陳世冬親自下場指導他們，陳世冬讚賞香港青年球員的水平：「我覺得有些基本功還是不錯的，把我驚艷到了。感覺到香港的學生籃球普及推廣還是不錯的，一些專業的訓練接受起來非常快，包括雙手運球、傳接球，我覺得非常好。」

主辦今次活動的凝動香港體育基金會董事會主席方圓明表示，期望籍此機會協助一班青年實現夢想:「我們的學生都是基層出身，我們有機會通過這個交流團給他們這個機會，不僅讓他們可以體驗首都本地的體育文化，還有藝術文化外幫助到他們完成一個夢想。」這14名青年除了會在北京參與和籃球相關的活動外，還會到故宮、天安門等景點參觀。