解放軍第二日繞台演習 山東艦加入軍演

解放軍軍演進入第二天，東部戰區繼續派出海空部隊，在台灣及周邊海域進行聯合演習。台灣軍方指，過去一日共偵測到71架次的解放軍機出現在台灣周邊空域。

解放軍東部戰區一連三日繞台軍事演習進入第二日．官方公布海、空軍模擬實戰的情況，包括出動空警500空中預警機，配合裝有實彈的戰機進行空中巡邏。

而海軍的驅逐艦徐州艦亦駛至台灣東面水域，期間與台灣的宜陽艦距離一度只有5海里。

至於火箭軍部隊亦進行夜間模擬遠距離精準射擊訓練。軍方指，多軍兵種部隊在聯合作戰指揮中心指揮下，對台灣及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。

另外，據央廣軍事報道，山東艦航母編隊已穿越巴士海峽，駛到台灣東面海域參加今次演習。

台灣軍方指，截至星期日早上6時，在過去24小時內，分別偵測到45架次的解放軍機飛入西南空域，當中包括蘇30、殲11、殲10戰鬥機、無人機及反潛機等。

另外，亦有9艘次軍艦，包括蘇州艦及馬鞍山艦在內，出現在台灣周邊水域，台灣海軍在海巡署支援下，一度迫近解放軍的驅逐艦太原艦。

台灣軍方表示，關注東部戰區陸軍投入多個砲兵及火箭軍，多個常規導彈旅進行演練，已針對火箭軍部隊動態，透過聯合監測系統緊密掌握防空部隊，亦保持高度警覺。

此外，解放軍南部戰區包括隨州艦在內的艦艇編隊，進行實戰化海上訓練並圍繞防空反導、對海突擊、艦艇受損等十多項目進行針對性訓練．