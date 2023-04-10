內地五一長假將至　廣州市民外遊意欲高　旅行團多爆滿

【有線新聞】內地五一假期將至。在廣州有旅行社指，今年出外旅遊的人多了，不少旅行團亦已經爆滿；距離內地五一長假期不夠一個月，不少人都開始計劃去旅行。

廣州市民余小姐說：「反正疫情三年沒出去，想去國外轉一轉，像日本他們說很乾淨，值得去學習，想去看看。想找價錢又實惠一點又好玩的地方。那樣就好一點，太貴也去不起了。」廣州市民張小姐表示：「國內都差不多去了大部分的地方，山東還沒去過，去那邊走走。」

內地早前公布出境旅行團會增加到60個國家，在廣州有旅行社指最近來報名的人明顯多了。廣之旅發言人官鍵說：「今年五一假期較好的地方在於本身有五天的假期，另外因疫情原因，有三年的時間我們的出境遊與五一無緣，今年是一個正式的回歸。包括一些歐洲的國家和大洋洲或者是南美洲的國家也是比較受歡迎。」

不少長線旅行團在三月尾便已截止報名，而部分免簽證的地方，例如印尼峇里島、斐濟等則尚有餘額。

雖然出境遊逐漸恢復，不過官鍵指國內旅行團仍佔了整體的七成：「今年也是雙春的季節，其實會看到整個春季的景象會拉得特別長，包括我們在五一的前後去到北方的城市還是比較春暖花開，可以看花的景象，所以一些華北西北東北一些長線的目的地今年會相對多人選擇。」

另外根據內地旅行平台携程數據顯示，截至上周四出境遊的預訂量按年增長了18倍，單程機票價格都有回落，按年下跌58%。

旅行社又提到很多長線的旅行團都需要辦理簽證，提醒市民如果想去旅行就要早些準備。