解放軍環台軍演　分析：針對「台獨」分子、以演習傳遞懲戒信號

【有線新聞】對於解放軍展開環台軍演，有大陸軍事專家認為，針對的是「台獨」分裂份子，通過演習傳遞懲戒「台獨」的強烈信號。

解放軍東部戰區自上周六起，一連三日在台灣海峽和台島北部、南部以及東海空域組織環台戰備警巡，以及「聯合利劍」演習。

有軍事專家直言，演習是因為「台獨」分裂份子挑釁在先而反制在後，是一個先後的關係。國防大學國家安全學院副教授張弛說：「它(軍演)是對『台獨』分裂勢力挾洋自重，這樣一種惡劣行徑的一種正義的懲戒，也是對於美台勾連他們這種行徑的一個必要回應。我們這一次的懾壓行動，它針對的是『台獨』分裂分子，而不是台灣普通民眾。」

他又指，演習傳遞了懲戒「台獨」的強烈信號，同時是要促使「台獨」份子認清他們倚美謀獨或以武拒統，最終只能是死路一條。張弛續說：「地點上來看，全面鎖島的這麼一種地理上的一個布勢，從這個效果來看，還是體現出全面壓制的這麼一種態勢。這一種模式，它可能會成為我們今後懲戒『台獨』分裂勢力的一種新的模式。」

他認為軍演是要形成對台海戰場絕對的優勢和壓倒性的態勢，又批評個別美國官員對蔡英文在美國洛杉磯過境時與眾議院議長麥卡錫會晤、中方不應該過度反應的說法，是一種話語陷阱，目的在於誤導視聽和推卸責任。