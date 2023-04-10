解放軍結束環台軍演　東區戰區：圓滿完成環台戰備各項任務

【有線新聞】解放軍東部戰區第三日環台軍演，其中國產航母「山東艦」亦參與了周一的演習。東區戰區表示，一連三日演練圓滿完成環台戰備各項任務，全面檢驗了實戰條件下，部隊多兵種一體化聯合作戰能力。

從解放軍公開的片段所見，「山東航母」編隊參與了周一的環台演習，配備空對空導彈的殲-15戰機從甲板升空，同時東部戰區空軍持續派出轟6轟炸機、戰鬥機編隊，在空中預警機及電子干擾機配合下，對台灣重要目標實施多次的模擬打擊：「我已抵達台島北部附近空域，飛機工作正常，導彈狀態良好。」「開啟火控雷達，對目標進行鎖定。」「發現敵情。」「實施模擬飽和攻擊精確毀癱。」「鎖定，導彈準備好，發射。」

而海上艦隊繼續台灣的西北、西南以及東部水域，展開環島封鎖演練。而負責懾阻打擊任務的火箭軍，對周邊目標進行監視，同時快速對多個海上移動目標，實施頻密打擊。

台灣軍方指，海陸空三軍已按照戰備規定，應對解放軍演習並保持高度警戒。據台灣傳媒報道，在恆春半島亦部署大量飛彈部隊，包括部署反艦飛彈。

東部戰區發言人施毅表示，圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習的各項任務，亦全面檢驗了實戰條件下，部隊多兵種一體化聯合作戰能力；戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂和外來干涉圖謀。