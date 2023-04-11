全國多地最低工資少於兩千　廣州僅2300元、市民慨嘆物價難追

【有線新聞】內地近日公布全國各地最低工資水平，排名最高的上海，每月有2500多元人民幣；但亦有多個城市低於2000元。

人社部最近公布，截至4月1日全國各地最低工資水平，深圳及廣州分別排名第二及第四，每月有約2300元人民幣。市民又覺得夠不夠呢？

廣州市民王先生說：「我感覺在廣州一線城市，應該是很低了。2300元、很低，跟不上(物價)這邊支出又高，舖面租金也高，肯定成本也高。」市民朱小姐則說：「看你在哪裏消費，如果你在便宜的地方，例如城中村消費應該可以；但如果貴的，例如天河城、珠江新城那些地方就不行了。」

廣東省在前年12月曾上調最低工資標準，加幅介乎7%至15%，但今年就沒有再調高，維持在2021年水平。除了深圳及廣州，現時部分大灣區城市，包括佛山、珠海、東莞及中山，每月最低工資就有1900元。

而根據廣東省統計局數據，2021年私人企業的員工每年平均工資就約有7.3萬元；而工資比較低的兩個行業，包括住宿及餐飲業，平均年薪就只有5.45萬元，大約每月4500元，不過仍然高出最低工資近一倍。

在全國城市中，上海每月的最低工資水平排名最高，有2590元人民幣，而北京就有2320元。另外有17個地區，包括廣西、甘肅和海南仍低於2000元。