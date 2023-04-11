沙塵天氣波及全國18省市　今春北方沙塵次數料較近10年同期偏多

【有線新聞】沙塵天氣波及全國18個省市，北京的空氣質素達到嚴重污染水平。氣象部門預計，今年春季北方地區出現沙塵次數，較近10年同期偏多。

中央氣象台表示，一場大範圍沙塵天氣正影響全國18個省市，預計今年春季北方地區，沙塵過程和次數會較近10年同期偏多。

專家分析認為此次沙塵天氣，整體以揚沙或浮塵天氣為主，北方地區最受影響。中央氣象台首席預報員桂海林說：「像今年1至3月份，我們國家北方地區甚至包括蒙古國地區，氣溫總體是比常年要偏高，降水要偏少，春季冷暖空氣交匯更為頻繁，所以說容易導致這種出現大風、導致這種沙塵天氣的高發。」

受外來沙塵所影響，北京各區空氣質素較差。市氣象台周一晚8時升級發布沙塵暴和大風黃色預警，大部分地區最低能見度低於1000米。截至周二早上6時，北京實時空氣質量指數為500，達到嚴重污染水平，首要污染物為懸浮粒子。

內蒙古呼和浩特、錫林郭勒盟和烏蘭察布等多地，亦迎來沙塵天氣，局部地區更出現強沙塵。

氣象部門預計，短期內新疆南部、內蒙古大部分地區、甘肅東部和北京等，會繼續受沙塵天氣影響，內蒙古中部更會有強沙塵暴；呼籲民眾外出時做好健康防護，遠離廣告牌等臨時搭建物，並慎防高空墜物。