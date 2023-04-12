江蘇男童景區玩滑索墮湖　父落水營救遇溺身亡

【有線新聞】江蘇一名男童在景區玩滑索時意外墮湖，他的父親跳湖救人，結果不幸遇溺身亡。

網傳片段見到，大批搜救人員在湖內進行搜救，但落湖營救兒子的男子，獲救後送院搶救無效死亡。事發在周日，一名男童在儀征市的江揚天樂湖景區參加滑索項目時墮湖，他的父親隨即跳落湖營救，不幸遇溺身亡。

景區工作人員表示：「目前的話就是小孩的爸爸已經去世了，孩子是安全的，他(孩子)當時有救生衣在上面的，應該是沒事的。工作人員當時就制止他(落湖)，讓他不下去，說的馬上救生艇就來了，(孩子父親)然後就衝下去了。」

不過死者家屬否定景區的說法。死者的兒子說：「他所謂的那個安全繩，就是一根繩繫在你的肚子上，像那種線一樣繞起來的，腰帶那種感覺，純屬就是一個擺設，就是安全隱患。沒有人阻攔我爸爸(死者)，沒有一個人說是讓他穿一件救生衣再下去的，我弟弟(墮湖孩子)48小時的危險期還沒過。」相關部門事後已勒令景區暫停滑索項目，公安機構亦已介入調查。

在遼寧遼陽市的一個景區，亦有兩名遊客玩滑索時，因風大導致懸在半空，最後安全獲救。

另外，四川成都市一名女子在單車徑踩單車時，與另一部單車迎面相撞，當場死亡。事後警員用帆布將屍體蓋上，並調查意外原因。