蔡英文：解放軍環台軍演令台灣海峽與區域不穩定

【有線新聞】針對解放軍環台軍演，蔡英文周二發表錄影講話，認為此次軍演造成台灣海峽與區域不穩定。台灣軍方則指，由周一上午6時至下午6時，共偵測到91架次解放軍軍機在台海周邊活動。

針對解放軍展開環台軍演，蔡英文周二發表錄影講話，直指陸方此次軍演造成台灣海峽與區域不穩定：「無論是出訪友邦、過境美國和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待；然而中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。」

蔡英文又指，雖然解放軍軍演已告一段落，但台灣軍方仍會持續堅守崗位，維護當地居民的安全。

台灣軍方周二通報，解放軍東部戰區在周一繼續編組軍機軍艦，自當日上午6時起至下午6時，偵測到包括蘇愷30、殲10、殲11、殲15、殲16、轟6、運油20、運8、運9、空警200和空警500等各型號機種共91架次；其中54架次飛越「台海中線」及進入西南和東南空域，以偵獲數目計，架次創下新高；軍方同時偵測到12艘次解放軍軍艦。

「如果你執意進入我24海里鄰接區，我將被迫採取驅離行動。」「24海里鄰接區不存在，台灣是中國不可分割的一部分。」台媒周一報道引述聲稱是解放軍與台灣海軍當日對峙的錄音，顯示台軍以擴音器警告解放軍不得進入「24海里鄰接區」，解放軍則回應相關區域不存在，並重申台灣是中國的一部分。