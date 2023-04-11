解放軍軍演結束　有台灣漁民拒貿然出海　民眾冀兩岸和平：我想要好好活著

【有線新聞】解放軍東部戰區結束一連三日軍演，但有台灣漁民仍然不敢貿然出船；而大部分民眾希望兩岸不會打仗，亦呼籲台灣當局不要激怒大陸，避免擦槍走火。

在台中梧棲港停泊了不少的漁船，漁民都是擔心解放軍環台演習，以及台海緊張局勢，不敢貿然出海。台中市漁會總幹事趙朝森表示：「你要去接煙灰彈，還是接火炮嗎？現在要看後續(軍演)情形，3至4天的話，看他以後還會不會再有這些動作。」

雖然普遍漁民都不敢出船，但亦有人為了生計，冒險出海。近海就有台灣海巡隊船隻游走，保護漁民安全。據了解，台中港距離解放軍近日軍演範圍只有不足170公里，出海的漁民認為，兩岸不會真的動武。台中市漁業遊艇協會理事長翁天保說：「應該漁民都習慣了吧，因為他常常在軍演，其實都是嚇唬人啦。」

至於台灣民眾又如何看待今次的軍演？有民眾說：「有點擔心，可能要開戰了，非常的危險，我想要好好的活著。(兩岸之間)和平就好，保持現在這樣子，就是維持現狀，就是不要去激怒對方。」另有民眾說：「擔心會打仗呀，然後中國不知道會用甚麼東西來打我們。」

但亦有民眾對軍演已習以為常，「我不是很擔心，好像沒有真的打過來，當然不希望她打過來啦。」也有民眾表示：「擔心也沒有用呀，她要打的話，很快就拿下我們了啦，反正應該是不會啦。」

不過普遍的民眾都是希望這樣，「其實我們作為民眾來說，還是希望大家都可以相安無事，安居樂業的。」