國台辦：三日環台軍演絕非針對台灣同胞 批評蔡英文將台灣帶入險境

【有線新聞】解放軍東部戰區日前完成三日環台軍演，國台辦重申一系列的反制措施是針對「台獨」分裂勢力的必要行動，又認為馬英九訪問內地推動兩岸關係和平發展具有積極意義，批評蔡英文將台灣帶入險境。

針對蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫見面，國台辦發言人表示，「台獨」分裂勢力不斷謀「獨」挑釁，外部勢力加緊「以台制華」嚴重危害台海和平穩定，三日環台軍演只是針對「台獨」分裂勢力的必要行動。國台辦發言人朱鳳蓮表示：「我們為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，針對的是『台獨』分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞。」發言人批評民進黨當局，在國際上散布「一中一台」等「台獨」論調，又拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向「兵凶戰危」的險境，使台灣民眾帶來深重禍害。

對於馬英九早前到大陸參訪，以及帶領台灣青年學生與多所大學交流，國台辦認為對於推動兩岸關係和平發展具有積極意義，是用行動證明了九二共識的有效性。

國台辦發言人朱鳳蓮稱：「馬英九先生此訪充分體現了兩岸同胞都是中國人，都是一家人。反映了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲．再次證明『九二共識』，是兩岸關係和平發展的定海神針。」

另外，對於有報道指大陸有意再向台灣贈送大熊貓，國台辦表示向主管部門了解後，確認相關報道並不符實。