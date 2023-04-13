習近平南巡廣東稱：舉全省之力辦好大灣區成新發展格局戰略支點

【有線新聞】 中共總書記習近平一連四日在廣東視察，他指廣東在中國式現代化建設的大局中地位重要，高質量發展是首要任務，亦要舉全省之力辦好大灣區，成為新發展格局的戰略支點。

習近平星期三到了廣州，他先後考察了當地液晶顯示器製造基地及新能源汽車公司，了解推進高水平對外開放，推動製造業高質量發展以及企業科技創新，打造自主品牌等情況。

習近平指中國式現代化與西方有本質不同，西方現代化的兩極分化，掠奪別國等道路，不能走也走不通。中國式現代化要立足中國實際，符合中國國情，有目標、有規劃、有戰略一步步扎實向前推進。

他又聽取廣東省委和省政府工作匯報，他指粵港澳大灣區在全國新發展格局中具有重要戰略地位，廣東要認真貫徹中央決策部署要舉全省之力辦好，使大灣區成為新發展格局的戰略支點，高質量發展的示範地及中國式現代化的引領地。他提到廣東要下功夫解決區域發展不平衡問題，加快推進交通等基礎設施的區域互聯互通，帶動和推進粵東、粵西、粵北地區，更好承接珠三角地區的產業有序轉移。亦要加強海洋生態保護，全面建設海洋強省要積極推進新型城鎮化建設，加快構建現代鄉村產業體系，發展新型農村集體經濟促進共同富裕防止出現返貧。

習近平今次南巡廣東到過茂名、湛江，包括參觀農業合作社、海水養殖種子工程基地及紅樹林片區，以及視察當地海洋漁業發展。又參觀徐聞港交通基礎設施了解互聯互通水平，提出推動廣東海南相向發展。

他亦到過南部戰區海軍視察聽取工作報告，並提出要加強實戰化軍事訓練，大力發展新型作戰力量和手段，推動新裝備新力量加快形成實戰能力。