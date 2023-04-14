中老鐵路國際旅客列車正式開通　雲南昆明往來老撾萬象半日可達

【有線新聞】連接中國和老撾的中老鐵路國際旅客列車，周四上午正式開通。連同鐵路口岸的過關時間，由雲南昆明到老撾萬象全程不到半日。

連接中國和老撾的中老鐵路首趟國際旅客列車D887次「復興號」動車組，周四早上8時08分在昆明南站開出；全程停靠8個車站，中國與老撾各佔4個，分別為昆明南、普洱、西雙版納和磨憨，以及老撾境內的磨丁、琅勃拉邦、萬榮和終點站萬象。

那麼乘客對這班車有多期待呢?乘客說：「一直關注這趟國際聯運的客車，從天津飛到昆明，然後買票。」「從上海到昆明，在昆明住了一晚，今天(周四)早上來坐這趟列車去琅勃拉邦。」「還蠻開心的，可以體驗到首發。」

而相反方向的列車、D888次「瀾滄號」動車組，同日的老撾時間早上8時08分亦已從萬象站出發。據鐵路部門介紹，列車每組座椅下方均設有中國和老撾標準電源插座，旅客信息廣播和服務標識均採用中、老、英3種語言。

就連列車乘務員的打扮，別出心裁之餘也切合列車主題。有列車乘務員說：「我們的襯衣、上衣有雲南的省花山茶花，然後您看我的絲巾，這邊是代表我們中國的『復興號』，這邊代表是老撾的『瀾滄號』。」

目前列車每日雙向各開一班次，最高運行時速160公里。列車採取「兩地兩檢」通關模式，乘客須分別在磨憨站及磨丁站，完成兩國出入境檢查，通關時間共約3小時；連同車程在內，由雲南昆明到老撾萬象，全程需時少於12小時。列車設有一等和二等座，票價分別為864元和542元人民幣。