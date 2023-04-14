返回
按輸入鍵開始搜尋

廣交會線下重啟 參展企業、會場面積創下歷屆之最

  • i-Cable
  • 2023年04月14日
廣交會線下重啟 參展企業、會場面積創下歷屆之最
【有線新聞】一直被視為是中國外貿指標的廣交會，因疫情線下停辦，三年後重開，無論參展企業數目以及會場面積，均創下歷屆之最。
經歷過三年疫情，無論海內外的買家或賣家，都充滿了期待，讓今屆重新回到線下現場的廣交會，創下多項歷屆之最，包括展覽總面積增至150萬平方米，展位數量近7萬個，線下參展企業增加近萬間。
有來自福建的參展商，正忙於做最後準備。參展商池先生：「展示這一台我們的工業大風扇，目前來說，我們國外市場已經有20個國家，作為我們的代理商，像北美、印度、越南一帶，我們都有邀請客戶過來。」亦有參展商希望，藉此機會開發新市場。食品科技公司副總經理何苑峰：「這次是三年後的第一次線下廣交會，對於我們外貿企業意義重大，我們會以線下為主、線上為輔，我們會加強一些新興市場的開發，包括中東、印度、東南亞、一帶一路(沿線)國家的市場開發。」梅州腳輪製造公司運營總監羅宗玄： 「我們做好了巴西、哥倫比亞等南美洲老客戶的對接，積極開展東南亞新市場，希望此次展會可達到100萬美金的交易額。」
第133屆廣交會，將於4月15日至5月5日，在廣州分三期舉辦，並將會全年常態化開設線上平台。目前已有來自226個國家和地區的採購商，線上線下報名參加。
其他人也在看
隔夜餸｜7大食物千萬別翻叮　白飯、菠菜、雞蛋上榜！嚴重或致癌
2023年04月05日
一線搜查｜消委會14款1匹變頻分體冷氣評測　$4,680買到性價比高機款｜附高評分清單
2023年04月12日
沈可婷案｜撞「蚊型車」群釀八死　觸發大馬社會爭論　法官連翻追問控方終判無罪
2023年04月12日
五歲男童昏迷倒地九分鐘　老師誤當玩「扮死」遊戲　錯失急救時間送院不治
2023年04月11日
中國情侶疑報復韓國民宿　水電煤長開、嘥120噸水　房東收天價帳單：心腸有多壞
2023年04月12日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附新功能QR碼免稅教學
2023年04月11日