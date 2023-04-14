廣交會線下重啟 參展企業、會場面積創下歷屆之最

【有線新聞】一直被視為是中國外貿指標的廣交會，因疫情線下停辦，三年後重開，無論參展企業數目以及會場面積，均創下歷屆之最。

經歷過三年疫情，無論海內外的買家或賣家，都充滿了期待，讓今屆重新回到線下現場的廣交會，創下多項歷屆之最，包括展覽總面積增至150萬平方米，展位數量近7萬個，線下參展企業增加近萬間。

有來自福建的參展商，正忙於做最後準備。參展商池先生：「展示這一台我們的工業大風扇，目前來說，我們國外市場已經有20個國家，作為我們的代理商，像北美、印度、越南一帶，我們都有邀請客戶過來。」亦有參展商希望，藉此機會開發新市場。食品科技公司副總經理何苑峰：「這次是三年後的第一次線下廣交會，對於我們外貿企業意義重大，我們會以線下為主、線上為輔，我們會加強一些新興市場的開發，包括中東、印度、東南亞、一帶一路(沿線)國家的市場開發。」梅州腳輪製造公司運營總監羅宗玄： 「我們做好了巴西、哥倫比亞等南美洲老客戶的對接，積極開展東南亞新市場，希望此次展會可達到100萬美金的交易額。」

第133屆廣交會，將於4月15日至5月5日，在廣州分三期舉辦，並將會全年常態化開設線上平台。目前已有來自226個國家和地區的採購商，線上線下報名參加。