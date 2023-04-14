官媒披露危害國安案例　包括境外間諜竊中國軍事情報、策反華科研人員

【有線新聞】本周六是「全民國家安全教育日」，內地官媒披露部分涉及國家安全案例，包括外國情報機關如何竊取中國軍事情報，及策反中國的科研人員。

「大連的黃某帶了幾個外國人，先後來過幾次，準備安裝一套測水質的設備，就和海水養殖有關的指標。它測取海水數據，和海水養殖的數據不相符，所以我認為它這個東西不對勁了。我認為這個東西，它不是搞水產用的。」遼寧大連的海參養殖戶張先生，2019年8月舉報他口中的黃姓疑犯指，對方藉口免費為他安裝海水質量監測設備，實際上是將一些檢測到的水文數據，不斷傳輸到國外。

當局接報後，對黃姓疑犯所安裝的設備展開鑑定，發現對方正在非開放海域，實時監測包括潮汐、海流等重要敏感數據。自然資源部大連海洋中心工程師王長發說：「這些資料如果長期地傳輸到境外，通過分析評價，會掌握某個局部海域的海況，對我國沿海開展的軍事活動、重大海洋經濟活動、科技活動帶來嚴重的危害。」

省國安機關其後對姓黃的疑犯及數名外籍人員，依法採取強制措施，並收繳監測設備。黃姓疑犯等人承認非法竊取國家海洋水文數據和海空軍事影像。

央視又報道一名叫趙學軍的航天科研人員，在國外大學做訪問學者期間，被境外間諜情報機關拉攏策反，先以飯局送禮做利誘，一步步將雙方關係拉近。

有北京市國家安全局警員說：「(境外間諜)先問一些這種不敏感問題來探你的底線，他再會逐漸地問一些敏感的問題。他覺得趙學軍對他至少不排斥。」其後對方索性向趙學軍表明其間諜人員身份，趙學軍之後通過當面交談及專用網站傳遞等方式，向對方提供大量涉密資料，藉此收受間諜經費。

2019年6月，北京市國安機關依法逮捕趙學軍。趙學軍說：「我對自己沒有原則，貪圖小利，把自己保密身份給忘了。人家是有備而來，人家是有目的的。」

2022年8月，法院以間諜罪判處趙學軍有期徒刑7年，並沒收個人財產，合共20萬元人民幣。