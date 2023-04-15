第133屆廣交會開幕　參展港商盼拓客源脫疫困

【有線新聞】第133屆廣交會開幕，今次亦是疫情三年多以來，再次有港商參與實體展覽。有港商期望開拓更多客源，走出過去三年疫情帶來的困境。

隨著廣交會恢復線下模式，整個展覽場館再次熱鬧起來。參展商盧小姐說：「今年(氣氛)可以，因為我們今年疫情之後，我們也參了很多展。好久沒有見過這麼多國外友人了。」

這間主要售賣電器的香港參展商，過去三年因為疫情沒參加交易會令生意大減，而今年終於可以再擺展覽，心情都充滿期望。參展港商謝先生說：「疫情停了6次沒參加，基本上廣交會我們年年都參加的，一年兩屆。因為客人對我們公司來說都佔了七成生意，在廣交會，所以我們非常期待這次可以開到，心情非常興奮。很慶幸這三年捱過了，所以是辛苦的，那現在都過去了，期待這次廣交會可以成功。」

亦有港商首次參加來交易會，負責人指以往專做歐美出口，但過去幾年不少買家都轉到東南亞買貨，期望擺展覽可搶回客源。參展港商李小姐說：「其實頭一兩年沒甚麼影響，但今年開始其實有多少影響，很多企業需要將產品轉移到東南亞，那對我們影響大些。老客戶通過這次展會，大家過來見個面，我們也會有新的產品帶給他們，保持溝通吧。」

參展商期望透過展覽，除了可鞏固以往的客源外，還可發掘更多新訂單，走出過去三年疫情帶來的影響。