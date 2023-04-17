安徽高空雜技表演疑無任何保護措施 女表演者墮下身亡

【有線新聞】安徽一場雜技表演發生意外，一名女雜技員從高處墮地死亡，懷疑雜技員無使用安全繩，及防護氣墊等安全措施，當局正跟進調查。

晚會主持人：「所有好朋友都能看到，他們沒有任何的保護措施，今天我們要演，就演真實的。」兩名雜技員在空中準備表演時，女雜技員懷疑未能捉緊拍檔，在現場民眾驚呼聲中，直接從高處垂直墮下。

事發在安徽宿州一個村落，上周六舉行的一場戶外表演。兩名雜技員先由起重機吊到空中，但只是剛開始擺動幾下之後，意外隨即發生，雜技員送到醫院搶救但證實不治。網上流傳畫面可見，表演並無加設安全繩之類的加固裝置，地面上亦沒有鋪上保護氣墊。當地政府人員否認演出責任和他們有關。

安徽宿州蒿溝鎮政府工作人員：「他們就是商演呀，你付錢他們就演，不是我們鎮的名義舉辦的，也不是我們村的名義舉辦的。」

當地政府通報指，演出是由當地一個家庭農場，請來的演藝公司承接，有向官方報備。死者現年36歲，與表演拍檔是夫妻，二人所屬的演出公司事發後接受訪問聲稱，是他們夫妻發生矛盾，才沒做足安全措施。安徽亞西演藝傳媒公司王女士：「他兩口子(夫妻)生氣呢，出了這個事以後，才知道他倆生氣呢。他摟她沒摟住，扣她沒扣住，來演出的時候還叫她扣，演了三四年了，沒出現這樣的問題呢。」

不過死者丈夫否認說法，指兩夫妻生活幸福，沒怎麼吵過架，目前演出已被叫停，涉事單位和人員正接受有關方面調查。