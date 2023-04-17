河南愛心「共享廚房」宣聲結業　收熱心人損款疑中飽私囊　地方政府介入調查

【有線新聞】 河南鄭州市有一間開設在醫院附近的「共享廚房」，聲稱以5元出租場地和廚具給病人家屬做飯。但受疫情影響面臨結業，正當有不少熱心人士伸出援手幫助時，就傳出負責人懷疑中飽私囊。

鄭州有一間「共享廚房」位於兩間醫院附近，不少病人家屬都會來這裏付5元人民幣，租用廚具來做飯，廚房亦會提供調味料及白飯等。為何以低廉價格讓病人家屬在此做飯，因早年店主家人有病入院，而醫院因離家太遠無法做菜，因此想到開設這共享廚房，幫到自己又幫到別人，又會派粥給癌症病人讓他們可以享用熱騰騰的飯菜。

不過這幾年卻因疫情影響，這間「共享廚房」開始入不敷支，店主就貼告示預告將會結業，隨著消息傳開後。卻收到出乎意料的反應，有人用車運送5000斤白米到店舖，更有市民專程到店面，交出20萬現金支持他們繼續經營，朱小姐：「堅持了9年確實是非常厲害，我發自內心挺佩服的。」

3名店主稱被市民的熱心打動，共享廚房店主張廣兵稱決定繼續經營：「大家可以選擇相信我們，我們共享廚房幹了9年了，我們會把你們的愛心全部送出，謝謝大家的支持。」

正當大家以為是皆大歡喜時，網上突然傳出負責人有多套房產，質疑他賣慘炒作、消費愛心要求他公開捐款的流向。亦有主播實地採訪，指5元做一頓飯並非實情，而是每道菜都要收加工費，並且還有附加服務費。經當地調查通報該負責人名下有兩套房產，社會捐款有超過50萬但未有動用。負責人回應指曾申請公益慈善賬戶專款專用，但因不符合要求被拒，強調願意接受公眾監督，目前已不再接受捐款。